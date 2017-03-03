Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
13:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

100 дней главы администрации Ростова. Что в планах у донской столицы?

Сто дней прошли с того момента, как главой администрации Ростова-на-Дону стал Виталий Кушнарёв. Что за этот период изменилось в жизни донской столицы — выяснили «АиФ на Дону».

Источник: Аргументы и факты

Хороших примет, накопившихся с момента вступления в должность Виталия Кушнарёва, уже немало. Когда вскоре после его избрания город заметало снегом, ростовчане впервые увидели снегоуборочную технику, очищавшую не только трассы, но и тротуары.

Город стал и заметно чище. Невооружённым глазом видно, что власти наконец взялись на ремонт ливневой канализации.

На прошлой неделе Виталий Кушнарёв дал первую большую пресс-конференцию, согласившись ответить на любые, в том числе нелицеприятные вопросы.

В итоге общение растянулось намного дольше запланированного.

Абсурд отменяется!

В центре внимания оказались вопросы, связанные с застройкой города, а также с появлением новых пешеходных переходов.

В частности, Виталий Кушнарёв сообщил, что подземный переход под улицей Б. Садовой в створе переулка Соборного возводить не будут. Напомним, заявления предыдущего руководства города о намерении рыть «подземку» у пер. Соборного вызвали волну справедливой критики из уст как рядовых ростовчан, так и экспертов. Затею окрестили абсурдом.

«Возводить переход буквально в ста метрах от уже существующего (на углу Б. Садовой и проспекта Будённовского) считаю крайне нецелесообразным. Подобное можно себе позволить, только если купаешься в роскоши, если все проблемы в городе решены, — сказал Виталий Кушнарёв. — Что же касается планов, которые будем воплощать в жизнь… Намечено построить дополнительный подземный переход на проспекте Шолохова, у Октябрьской площади. А два надземных пешеходных перехода за счёт внебюджетных средств планируем возвести на проспекте Нагибина, у «ДонЭкспоцентра», и на проспекте Космонавтов, у ТРЦ «Вавилон».

Резкой критике подвергся подъёмник для инвалидов, которым оборудован надземный пешеходный переход на ул. Малиновского.

«Я сам недавно провёл небольшой эксперимент, — признался градоначальник. — Долго пытался вызвать оператора, который и должен включать подъёмник. Но сколько ни нажимал на кнопку вызова, никто не пришёл… Получается, это оборудование установили только для галочки… Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы подъёмники везде, где они есть, были эффективны!».

А выслушав вопрос о том, как будет меняться облик города, сити-менеджер подчеркнул, что он категорически против точечной хаотичной застройки.

«С того момента, как занял свой пост, я пока не подписал ни одного разрешения на строительство, а вот отказов — более 60», — сообщил он.

Где ты, город-парк?

В преддверии ЧМ по футболу власти планируют всерьёз обновить видавший виды парк ростовского общественного транспорта.

«В прошлом году для Ростова приобрели 16 трамваев, — проинформировал Кушнарёв. — В текущем году губернатором поставлена задача купить ещё 14 трамваев, чтобы все старые, отжившие свой век вагоны с улиц убрать. Будем обновлять и автобусный парк. В этом году на условиях софинансирования планируем приобрести 100 новых низкопольных автобусов большой вместимости».

Вот только летом, выйдя из автобуса, до места назначения можно и не дойти, схватив на солнцепёке тепловой удар. Ведь в последние годы усилиями руководства Ростова центр донской столицы стал напоминать пустыню.

«Уже этой весной в Ростове высадят 1,8 тысячи молодых деревьев, почти 4 тысячи кустарников. Но замахиваться надо на большее. Мне нравится фраза кого-то из великих: “Создавать надо не парки в городе, а город в парке!” Но понятно, что сделать город зелёным — дело не одного дня», — резюмировал Кушнарёв.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первый президент Украины: «Мы были обречены на потерю Крыма»
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
В Генштабе рассказали об операции по освобождению Пальмиры
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь