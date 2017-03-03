100 дней главы администрации Ростова. Что в планах у донской столицы?

Хороших примет, накопившихся с момента вступления в должность Виталия Кушнарёва, уже немало. Когда вскоре после его избрания город заметало снегом, ростовчане впервые увидели снегоуборочную технику, очищавшую не только трассы, но и тротуары.

Город стал и заметно чище. Невооружённым глазом видно, что власти наконец взялись на ремонт ливневой канализации.

На прошлой неделе Виталий Кушнарёв дал первую большую пресс-конференцию, согласившись ответить на любые, в том числе нелицеприятные вопросы.

В итоге общение растянулось намного дольше запланированного.

Абсурд отменяется!

В центре внимания оказались вопросы, связанные с застройкой города, а также с появлением новых пешеходных переходов.

В частности, Виталий Кушнарёв сообщил, что подземный переход под улицей Б. Садовой в створе переулка Соборного возводить не будут. Напомним, заявления предыдущего руководства города о намерении рыть «подземку» у пер. Соборного вызвали волну справедливой критики из уст как рядовых ростовчан, так и экспертов. Затею окрестили абсурдом.

«Возводить переход буквально в ста метрах от уже существующего (на углу Б. Садовой и проспекта Будённовского) считаю крайне нецелесообразным. Подобное можно себе позволить, только если купаешься в роскоши, если все проблемы в городе решены, — сказал Виталий Кушнарёв. — Что же касается планов, которые будем воплощать в жизнь… Намечено построить дополнительный подземный переход на проспекте Шолохова, у Октябрьской площади. А два надземных пешеходных перехода за счёт внебюджетных средств планируем возвести на проспекте Нагибина, у «ДонЭкспоцентра», и на проспекте Космонавтов, у ТРЦ «Вавилон».

Резкой критике подвергся подъёмник для инвалидов, которым оборудован надземный пешеходный переход на ул. Малиновского.

«Я сам недавно провёл небольшой эксперимент, — признался градоначальник. — Долго пытался вызвать оператора, который и должен включать подъёмник. Но сколько ни нажимал на кнопку вызова, никто не пришёл… Получается, это оборудование установили только для галочки… Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы подъёмники везде, где они есть, были эффективны!».

А выслушав вопрос о том, как будет меняться облик города, сити-менеджер подчеркнул, что он категорически против точечной хаотичной застройки.

«С того момента, как занял свой пост, я пока не подписал ни одного разрешения на строительство, а вот отказов — более 60», — сообщил он.

Где ты, город-парк?

В преддверии ЧМ по футболу власти планируют всерьёз обновить видавший виды парк ростовского общественного транспорта.

«В прошлом году для Ростова приобрели 16 трамваев, — проинформировал Кушнарёв. — В текущем году губернатором поставлена задача купить ещё 14 трамваев, чтобы все старые, отжившие свой век вагоны с улиц убрать. Будем обновлять и автобусный парк. В этом году на условиях софинансирования планируем приобрести 100 новых низкопольных автобусов большой вместимости».

Вот только летом, выйдя из автобуса, до места назначения можно и не дойти, схватив на солнцепёке тепловой удар. Ведь в последние годы усилиями руководства Ростова центр донской столицы стал напоминать пустыню.