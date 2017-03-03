100 дней главы администрации Ростова. Что в планах у донской столицы?
Сто дней прошли с того момента, как главой администрации
Сто дней прошли с того момента, как главой администрации
Хороших примет, накопившихся с момента вступления в должность Виталия Кушнарёва, уже немало. Когда вскоре после его избрания город заметало снегом, ростовчане впервые увидели снегоуборочную технику, очищавшую не только трассы, но и тротуары.
Город стал и заметно чище. Невооружённым глазом видно, что власти наконец взялись на ремонт ливневой канализации.
На прошлой неделе Виталий Кушнарёв дал первую большую
В итоге общение растянулось намного дольше запланированного.
Абсурд отменяется!
В центре внимания оказались вопросы, связанные с застройкой города, а также с появлением новых пешеходных переходов.
В частности, Виталий Кушнарёв сообщил, что подземный переход под улицей Б. Садовой в створе переулка Соборного возводить не будут. Напомним, заявления предыдущего руководства города о намерении рыть «подземку» у пер. Соборного вызвали волну справедливой критики из уст как рядовых ростовчан, так и экспертов. Затею окрестили абсурдом.
«Возводить переход буквально в ста метрах от уже существующего (на углу Б. Садовой и проспекта Будённовского) считаю крайне нецелесообразным. Подобное можно себе позволить, только если купаешься в роскоши, если все проблемы в городе решены, — сказал Виталий Кушнарёв. — Что же касается планов, которые будем воплощать в жизнь… Намечено построить дополнительный подземный переход на проспекте Шолохова, у Октябрьской площади. А два надземных пешеходных перехода за счёт внебюджетных средств планируем возвести на проспекте Нагибина, у «ДонЭкспоцентра», и на проспекте Космонавтов, у ТРЦ «Вавилон».
Резкой критике подвергся подъёмник для инвалидов, которым оборудован надземный пешеходный переход на ул. Малиновского.
«Я сам недавно провёл небольшой эксперимент, — признался градоначальник. — Долго пытался вызвать оператора, который и должен включать подъёмник. Но сколько ни нажимал на кнопку вызова, никто не пришёл… Получается, это оборудование установили только для галочки… Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы подъёмники везде, где они есть, были эффективны!».
А выслушав вопрос о том, как будет меняться облик города,
«С того момента, как занял свой пост, я пока не подписал ни одного разрешения на строительство, а вот отказов — более 60», — сообщил он.
Где ты,
В преддверии ЧМ по футболу власти планируют всерьёз обновить видавший виды парк ростовского общественного транспорта.
«В прошлом году для Ростова приобрели 16 трамваев, — проинформировал Кушнарёв. — В текущем году губернатором поставлена задача купить ещё 14 трамваев, чтобы все старые, отжившие свой век вагоны с улиц убрать. Будем обновлять и автобусный парк. В этом году на условиях софинансирования планируем приобрести 100 новых низкопольных автобусов большой вместимости».
Вот только летом, выйдя из автобуса, до места назначения можно и не дойти, схватив на солнцепёке тепловой удар. Ведь в последние годы усилиями руководства Ростова центр донской столицы стал напоминать пустыню.
«Уже этой весной в Ростове высадят 1,8 тысячи молодых деревьев, почти 4 тысячи кустарников. Но замахиваться надо на большее. Мне нравится фраза