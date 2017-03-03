Владимир Шаманов награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»
Председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», сообщает правительство области.
Председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», сообщает правительство области.
Награда присвоена за «значительный вклад в функционирование предприятий
Сообщается, что Владимир Шаманов перечислил причитающееся ему к награде денежное вознаграждение на развитие молодежного спорта в регионе — областной спортивной школе олимпийского резерва № 3 и самарской специализированной