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11:31 (мск), источник: Volga News

Владимир Шаманов награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»

Председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», сообщает правительство области.

Награда присвоена за «значительный вклад в функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области, активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи на территории Самарской области».

Сообщается, что Владимир Шаманов перечислил причитающееся ему к награде денежное вознаграждение на развитие молодежного спорта в регионе — областной спортивной школе олимпийского резерва № 3 и самарской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 14.

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