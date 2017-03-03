Владимир Шаманов награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»

Награда присвоена за «значительный вклад в функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области, активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи на территории Самарской области».

Сообщается, что Владимир Шаманов перечислил причитающееся ему к награде денежное вознаграждение на развитие молодежного спорта в регионе — областной спортивной школе олимпийского резерва № 3 и самарской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 14.