Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Порошенко объявил траур на Украине
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
«У нас война с Россией»: заявление Савченко после визита в Донецк
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
11:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову

Главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в четверг вручили уведомление о подозрении.

Источник: Telegraf.com.ua

Национальному антикоррупционному бюро поручено готовить ходатайство об избрании меры пресечения главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

«В настоящее время дано поручение детективам готовить соответствующие ходатайства об избрании меры пресечения в отношении председателя ГФС Насирова, а также ходатайство об отстранении его от должности», — сказал он.

Он отметил, что был проведен ряд следственных и процессуальных действий.

«В том числе и обысков в разных помещениях и на разных объектах. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках “газового дела” безосновательно предоставлял рассрочки по уплате налоговых обязательств ряду предприятий. Он давал их тогда, когда не было еще официальных выводов из территориальных органов ГФС. Следствие считает, что действиями Насирова нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 2 млрд грн», — добавил он.

Ранее председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным. Сейчас Насиров находится в больнице, у него диагностирован инфаркт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Вышел трейлер «Пиратов Карибского моря» с помолодевшим Деппом Премьера состоялась в эфире шоу Эллен ДеДженерес
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь