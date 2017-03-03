НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову

Национальному антикоррупционному бюро поручено готовить ходатайство об избрании меры пресечения главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

«В настоящее время дано поручение детективам готовить соответствующие ходатайства об избрании меры пресечения в отношении председателя ГФС Насирова, а также ходатайство об отстранении его от должности», — сказал он.

Он отметил, что был проведен ряд следственных и процессуальных действий.

«В том числе и обысков в разных помещениях и на разных объектах. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках “газового дела” безосновательно предоставлял рассрочки по уплате налоговых обязательств ряду предприятий. Он давал их тогда, когда не было еще официальных выводов из территориальных органов ГФС. Следствие считает, что действиями Насирова нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 2 млрд грн», — добавил он.

Ранее председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным. Сейчас Насиров находится в больнице, у него диагностирован инфаркт.