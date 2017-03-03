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11:18 (мск), источник: 112.ua

Адвокат заявил, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию

Пока что эта информация не подтверждена.

Источник: 112.ua

Состояние главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Об этом сообщает корреспондент телеканала «112 Украина» со ссылкой на адвоката.

«Только что нам звонил адвокат Насирова и сообщил, что его состояние ухудшилось и он сейчас находится в операционной, ему делают операцию», — сказала корреспондент.

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Она отметила, что эта информация не подтверждена.

Ранее председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным. Сейчас Насиров находится в больнице, у него диагностирован инфаркт.

В САП сообщили, что Насиров в течение 2015 — 2016 годов, действуя в интересах беглого народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В ведомстве говорят, что его действия нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

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