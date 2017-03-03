«Личная месть»: Кернес обвинил Авакова в организации покушения на себя

По словам Кернеса, правоохранители фактически прекратили расследование покушения на него.

«Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе, позиционирует его с титушками, намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить?» — заявил он.

«Никто (из следователей — ред.) мне не звонит, и я никому не звоню. Не вижу смысла», — заявил он.

Кернес подчеркнул, что уголовное дело против него сфабриковано и является «личной местью» министра.

«Двигатель травли против меня — Арсен Аваков. В 2014-м он заявил, что я имею отношение к убийствам на Майдане. Помните первую совместную пресс-конференцию Авакова, Наливайченко и Махницкого? Он тогда схему рисовал: вот “Оплот”, вот Жилин, а вот уходит веточка — это Кернес», — напомнил мэр.

Напомним, 28 апреля 2014 года Кернес был подстрелен снайпером во время утренней пробежки. Врачи спасли жизнь мэра, но с тех пор он передвигается на инвалидной коляске.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, покушение на политика организовал лидер сепаратистской группировки «Оплот» Евгений Жилин.