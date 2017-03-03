«Личная месть»: Кернес обвинил Авакова в организации покушения на себя
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что покушение на него в 2014 году было организовано по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что покушение на него в 2014 году было организовано по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова.
Данное заявление городской глава сделал в интервью изданию «Гордон».
«Думаю,
По словам Кернеса, правоохранители фактически прекратили расследование покушения на него.
«Никто (из следователей — ред.) мне не звонит, и я никому не звоню. Не вижу смысла», — заявил он.
Кернес подчеркнул, что уголовное дело против него сфабриковано и является «личной местью» министра.
«Двигатель травли против меня — Арсен Аваков. В 2014-м он заявил, что я имею отношение к убийствам на Майдане. Помните первую совместную
Напомним, 28 апреля 2014 года Кернес был подстрелен снайпером во время утренней пробежки. Врачи спасли жизнь мэра, но с тех пор он передвигается на инвалидной коляске.
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, покушение на политика организовал лидер сепаратистской группировки «Оплот» Евгений Жилин.