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14:22 (мск), источник: Обозреватель

«Личная месть»: Кернес обвинил Авакова в организации покушения на себя

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что покушение на него в 2014 году было организовано по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: Reuters

Данное заявление городской глава сделал в интервью изданию «Гордон».

«Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе, позиционирует его с титушками, намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить?» — заявил он.

По словам Кернеса, правоохранители фактически прекратили расследование покушения на него.

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«Никто (из следователей — ред.) мне не звонит, и я никому не звоню. Не вижу смысла», — заявил он.

Кернес подчеркнул, что уголовное дело против него сфабриковано и является «личной местью» министра.

«Двигатель травли против меня — Арсен Аваков. В 2014-м он заявил, что я имею отношение к убийствам на Майдане. Помните первую совместную пресс-конференцию Авакова, Наливайченко и Махницкого? Он тогда схему рисовал: вот “Оплот”, вот Жилин, а вот уходит веточка — это Кернес», — напомнил мэр.

Напомним, 28 апреля 2014 года Кернес был подстрелен снайпером во время утренней пробежки. Врачи спасли жизнь мэра, но с тех пор он передвигается на инвалидной коляске.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, покушение на политика организовал лидер сепаратистской группировки «Оплот» Евгений Жилин.

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