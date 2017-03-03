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12:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Делегация из Индии прилетела в Новосибирск, чтобы проверить ремонт своих вертолетов

В Новосибирске отремонтируют 30 вертолетов из Индии, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Делегация из Индии прилетела в Новосибирск, чтобы проверить ремонт своих вертолетов, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Новосибирский авиаремонтный завод продемонстрировал специалистам из Индии технологии ремонта вертолетов Ми-17−1 В. Сейчас завод проводит капитальный ремонт первой партии из пяти вертолетов Ми-17−1 В.

«До середины 2018 года на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода будет отремонтировано 30 индийских вертолетов Ми-17−1 В. Ремонт разбит на партии: всего шесть партий — по пять машин в каждой. Опыт специалистов НАРЗ, а также современное оборудование позволят выполнить ремонт вертолетов качественно и в установленные сроки», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

НАРЗ поддерживает политику холдинга «Вертолеты России» в отношении развития формата «единого окна» в Индии, которая подразумевает заключение долгосрочных соглашений на бестендерной основе и переход на формат работы по контракту «жизненного цикла».

АО «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро.

Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2014 году объем поставок «Вертолетов России» составил 271 вертолет.

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