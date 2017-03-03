Бывший министр культуры края трудоустроился в правительстве Новгородской области

С 1 марта 2017 года он назначен советником губернатора Новгородской области. До 2012 года господин Новичков руководил Минкультом края, работал замглавы администрации губернатора. Господин Новичков уже представлен в правительстве. По его словам, развитие туризма — одно из ключевых направлений работы команды Андрея Никитина. Новгородская область обладает громадным культурно-туристическим потенциалом, который может стать одним из локомотивов развития всего региона.



По информации «Ъ», в перспективе бывший пермский чиновник займет пост вице-губернатора и в этой должности будет курировать туризм в Новгородской области.