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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший министр культуры края трудоустроился в правительстве Новгородской области

Как стало известно «Ъ», врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин пригласил на работу в свое правительство Николая Новичкова, руководителя рабочей группы по развитию туризма экспертного совета Правительства РФ.

С 1 марта 2017 года он назначен советником губернатора Новгородской области. До 2012 года господин Новичков руководил Минкультом края, работал замглавы администрации губернатора. Господин Новичков уже представлен в правительстве. По его словам, развитие туризма — одно из ключевых направлений работы команды Андрея Никитина. Новгородская область обладает громадным культурно-туристическим потенциалом, который может стать одним из локомотивов развития всего региона.

По информации «Ъ», в перспективе бывший пермский чиновник займет пост вице-губернатора и в этой должности будет курировать туризм в Новгородской области.

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