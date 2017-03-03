Требование о в/о для кандидатов в президенты предложено узаконить

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. Депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов предложил ввести требование о высшем образовании к кандидатам в президенты Казахстана.

Депутаты парламента в пятницу на совместном заседании палат обсуждают поправок в Конституцию.

Измухамбетов отметил, что все предлагаемые изменения в Конституцию имеют «судьбоносный характер, определяющий устойчивость Казахстана перед глобальными и региональными вызовами современности». Однако в ходе обсуждения общественность высказала свои пожелания и предложения, одно из которых касается основных требований к кандидату в президенты РК, добавил он.

«Немыслимо, что в статье 41 Конституции среди квалификационных требований кандидата на должность президента страны отсутствует требование о наличии высшего образования», — сказал Измухамбетов на заседании.

«Даже для самой низовой ступени госслужбы предусмотрено наличие высшего образования, а к кандидатам в президенты, управляющего страной, — отсутствуют. Поэтому есть конкретное предложение внести в Конституцию в число основных требований к кандидату в президенты обязательное наличие высшего образования. Можно сказать, что это исключит возможные казусы в будущем», — заключил Измухамбетов.

Измухамбетова поддержал депутат сената Серик Акылбай.

«Хотел бы поддержать инициативу моего коллеги о внесении изменений и дополнений в Конституцию в части дальнейшего законодательного регулирования выборов президента страны. Исходя из огромной важности института президентства для общества и государства, Конституция страны и Конституционный закон “О выборах” должны уделять значительное внимание требованиям и условиям, предъявляемым кандидатам на пост главы государства», — сказал Акылбай.