Ле Пен сравнила евро с живым трупом

«Евро — это всего лишь труп, который до сих пор шевелится. Вопрос не в том, выйдет ли Франция из еврозоны, а в том, когда и при каких условиях», — приводит Le Figaro заявление Ле Пен в ходе выступления в Париже, посвященного вопросам экономики.

Политик вновь заявила о необходимости выхода Франции из еврозоны и возвращения к «национальной валюте» и политике «экономического патриотизма».

Ле Пен и раньше называла евро инструментом политического давления на Францию. В феврале на ее слова отреагировал глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, заявив, что в случае выхода Франции из еврозоны госдолг вырастет на €30 млрд.