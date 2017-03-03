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11:47 (мск), источник: RNS

Ле Пен сравнила евро с живым трупом

Европейская валюта — это «всего лишь труп, который до сих пор шевелится», заявила кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она призвала установить четкие временные границы выхода Франции из еврозоны.

Источник: Reuters

«Евро — это всего лишь труп, который до сих пор шевелится. Вопрос не в том, выйдет ли Франция из еврозоны, а в том, когда и при каких условиях», — приводит Le Figaro заявление Ле Пен в ходе выступления в Париже, посвященного вопросам экономики.

Политик вновь заявила о необходимости выхода Франции из еврозоны и возвращения к «национальной валюте» и политике «экономического патриотизма».

Ле Пен и раньше называла евро инструментом политического давления на Францию. В феврале на ее слова отреагировал глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, заявив, что в случае выхода Франции из еврозоны госдолг вырастет на €30 млрд.

Комментарии
9
Тамара Гранаткина
Италия... Греция... какая разница. Евросоюз изначально напомнил мне некоторыми моментами колхоз после революции. Вы живете в отдельной квартире на свой бюджет и тут вас в коммуналку под общую гребенку... Хотя была в Чехии, так там и евро и кроны. Да и квоты по беженцам нанесли разлад, брала бы Меркель их только себе в Германию, если материальную возможность имеют, так и вопросов было бы меньше.
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Максим
"На сегодня Евро является самой сильно и реально обеспеченной валютой мира, оставив позади даже доллар". АБ, да как ты посмел так доллар унижать? Тебя же уволят, на что жить будешь?
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Игорь Переделкин
Привет, сказочник. евро не является сильной валютой. Ты даже не знаешь, какая валюта самая сильная))) Повторюсь, изучай полит экономику., перед тем как нести чушь в сети
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