Омский депутат Дубель удивлен, что он банкротится
Парламентарий от «Справедливой России» прокомментировал информацию, опубликованную на сайте Арбитражного суда.
Парламентарий от «Справедливой России» прокомментировал информацию, опубликованную на сайте Арбитражного суда.
Сегодня, 3 марта на сайте Арбитражного суда Омской области появилось заявление от депутата Горсовета от «Справедливой России» Антона Дубеля. Парламентарий просит признать себя банкротом как физлицо.
Кроме того известно, что у депутата накопилась задолженность по кредиту перед Сбербанком в 700 тысяч рублей.
Однако сам парламентарий отрицает свое банкротство.
Антон Дубель, депутат Горсовета Омска от «Справедливой России»:
— Я удивлен, что появилась такая информация. Я не банкрочусь. Задолженность у меня действительно есть, но на банкротство я не подавал.
Напомним, Антон Дубель стал депутатом Горсовета Омска в октябре прошлого года, заняв место Игоря Антропенко, ставшего депутатом Заксобрания.