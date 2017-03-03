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12:16 (мск), источник: Om1.ru

Омский депутат Дубель удивлен, что он банкротится

Парламентарий от «Справедливой России» прокомментировал информацию, опубликованную на сайте Арбитражного суда.

Сегодня, 3 марта на сайте Арбитражного суда Омской области появилось заявление от депутата Горсовета от «Справедливой России» Антона Дубеля. Парламентарий просит признать себя банкротом как физлицо.

Кроме того известно, что у депутата накопилась задолженность по кредиту перед Сбербанком в 700 тысяч рублей.

Однако сам парламентарий отрицает свое банкротство.

Антон Дубель, депутат Горсовета Омска от «Справедливой России»:

— Я удивлен, что появилась такая информация. Я не банкрочусь. Задолженность у меня действительно есть, но на банкротство я не подавал.

Напомним, Антон Дубель стал депутатом Горсовета Омска в октябре прошлого года, заняв место Игоря Антропенко, ставшего депутатом Заксобрания.

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