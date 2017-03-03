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12:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Задержан экс-глава пермского минсельхоза

ПЕРМЬ, 3 марта, РИА ФедералПресс. Силовики задержали бывшего министра сельского хозяйства Прикамья Ивана Огородова.

Предполагается, что его задержание связано с расследованием дела о хищении на Пермском свинокомплексе. Разработка чиновника велась давно, пишет РБК со ссылкой на источник в ФСБ.

В региональном СКР пока не комментируют информацию.

«ФедералПресс» напоминает, что Иван Огородов был назначен на должность главы краевого минсельхоза в 2013 году. Он выпускник ПГСХА по специальности «экономика и управление аграрным производством», кандидат экономических наук. Свою трудовую деятельность начал в отделе сельского хозяйства и продовольствия администрации Нытвенского района. С 2007 г. работает в министерстве сельского хозяйства Пермского края. В 2010—2013 гг. — заместитель министра, с 19 января 2013 г. — и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия.

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