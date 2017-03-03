Внести статус Назарбаева в Конституцию предложил депутат

Свое предложение народная избранница выдвинула в ходе совместного заседания палат парламента, прошедшего 3 марта при участии президента.

«Предлагаю внести в число изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева», — цитирует Хаменову inform.kz.

«Наш Елбасы является инициатором стратегических идей и реформ, подлинным архитектором казахстанской государственности. И сегодня такие исторические понятия, как независимый Казахстан и его первый президент Нурсултан Назарбаев, в восприятии всего мира стали единым целым, — аргументировала депутат. — В ходе выезда в регионы мы ещё раз убедились в том, что наши сограждане поддерживают нас и тоже выдвигают идею закрепления в основном законе страны особую роль главы государства в становлении и развитии нашего независимого Казахстана, в создании новой столицы Астаны».