Лидер ДПМ Влад Плахотнюк избран вице-председателем Социнтерна
Лидер ДПМ Влад Плахотнюк избран
Лидер ДПМ Влад Плахотнюк избран
Проголосовали за его назначение на конгрессе Социнтерна, который в эти дни проходит в Колумбии.
В молдавскую делегацию на конгрессе входят также почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков и министр юстиции Владимир Чеботарь. У них состоялся ряд двусторонних встреч.
Социалистический интернационал — это международная организация, которая была основана в середине 19 века. Деятельность она возобновила в 1951 году.
Членами Социнтерна являются 153 партии из 100 стран. 53 из этих партий — правящие. Старейший член Социнтерна —
Высшим руководящим органом Социнтерна является Конгресс, который собирается раз в