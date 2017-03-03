Лидер ДПМ Влад Плахотнюк избран вице-председателем Социнтерна

В молдавскую делегацию на конгрессе входят также почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков и министр юстиции Владимир Чеботарь. У них состоялся ряд двусторонних встреч.

Проголосовали за его назначение на конгрессе Социнтерна, который в эти дни проходит в Колумбии.

Социалистический интернационал — это международная организация, которая была основана в середине 19 века. Деятельность она возобновила в 1951 году. Штаб-квартира организации находится в Лондоне.

Членами Социнтерна являются 153 партии из 100 стран. 53 из этих партий — правящие. Старейший член Социнтерна — Социал-демократическая партия Германии. Главный программный документ — «Стокгольмская декларация принципов».