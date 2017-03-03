Захарова заявила послу США об «опасности» общения с дипломатами из России

Посол США в России Джон Теффт 3 марта встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. В ходе встречи дипломаты обсудили «некоторые вопросы двусторонних отношений», сообщила пресс-служба российского МИДа.

По ее словам, она заходила в МИД и встретила там посла США в России Джона Теффта. «Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами — а вдруг CNN «узнает», — заявила Захарова. После этого она пожелала послу «доброго утра», добавила представитель МИД.

Телеканал CNN 1 марта опубликовал материал, в котором сообщил о встречах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, которые состоялись еще до президентских выборов в стране. Бывшие и нынешние высокопоставленные члены американского правительства заявили телеканалу, что Кисляк «рассматривается американской разведкой как один из самых высокопоставленных в России шпионов и вербовщиков в Вашингтоне».

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не встречался ни с кем из российских официальных лиц для обсуждения вопросов, касающихся президентской кампании. Он подчеркнул, что «понятия не имеет», откуда «эти необоснованные обвинения».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что полностью доверяет генеральному прокурору Джеффу Сешнсу. При этом он отметил, что «был не в курсе» о якобы прошедших встречах прокурора с Кисляком.