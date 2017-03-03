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12:43 (мск), источник: РИА Крым

Филонов рассказал, почему мэрия Евпатории переживает кадровый голод

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Небольшая заработная плата и отсутствие служебных квартир — одни из причин кадрового голода, который сейчас переживает администрация Евпатории.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава города Андрей Филонов.

«На некоторые позиции я ищу людей второй год. И если есть желающие, талантливые, с опытом работы с материка, их не устраивает зарплата, если люди на зарплату не смотрят и они состоялись в жизни и хотят переехать к морю — им нужны служебные квартиры. Сегодня у нас такой возможности нет. Как пример: юрист получает 30 тыс рублей, а аренда квартиры — 20 тыс. Как ты на 10 тыс проживешь? Людей подбирать трудно, уговаривать приходится», — признался Филонов.

По его мнению, зарплата в 20 тыс рублей просто не может привлечь хороших специалистов.

«Все система оплаты труда чиновника, муниципального служащего либо государственного менеджера такая, что туда не пойдут работать высокоэффективные специалисты. Хороший юрист не пойдет работать за 20 тыс рублей в администрацию», — посетовал Филонов.

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