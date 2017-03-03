Берлин выразил беспокойство из-за размещения «Искандеров» в Калининграде

«Мы сейчас крайне озабочены и встревожены из-за европейской безопасности. Конечно, размещение ракет “Искандер-М” (способных нести ядерный заряд — ИФ) в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина», — заявила в интервью «Интерфаксу» уполномоченная Федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор.

Отвечая на вопрос, планирует ли Германия ввести односторонние ответные меры на размещение «Искандеров», она сказала: «Германия является членом военного альянса, а именно НАТО, поэтому мы не будем предпринимать никаких шагов в одностороннем порядке, мы все будем согласовывать в НАТО. Для нас является очень важным согласование и выполнение всех решений, принимаемых в рамках НАТО, но в то же время важным также является поддержание диалога с Россией».

«Мы выступаем за то, чтобы возобновить обсуждение темы контроля над обычными вооружениями в Европе. Почему? Потому что в настоящий момент в этой сфере нет функционирующих инструментов, а исторический опыт показывает, что в напряженные времена возрастает риск различных происшествий и даже эскалации, которую никто, собственно, не хотел», — отметила уполномоченная германского правительства.

«Мы приветствуем согласие России и США с тем заявлением, которое была принято на заседании Совета министров ОБСЕ в Гамбурге, речь идет о структурированном диалоге в рамках ОБСЕ на все эти темы», — заключила П. Флор.