Депутат предложил лишение гражданства прописать в Конституции
Роман Ким считает, что в условиях растущей угрозы терроризма необходимо лишать гражданства за террористические преступления и тяжкий вред интересам государства.
Роман Ким считает, что в условиях растущей угрозы терроризма необходимо лишать гражданства за террористические преступления и тяжкий вред интересам государства.
Депутаты Мажилиса и Сената на совместном заседании Палат Парламента обсуждают проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».
«Предлагаю пункт 2 статьи 10 Конституции изложить в следующей редакции: гражданин Республики не может быть лишён гражданства, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики», — сказал депутат Сената Георгий Ким.
Он пояснил, что данное предложение — это ответ на рост угрозы терроризма. Оно соответствует международной практике многих стран. При этом лишение гражданства должно осуществляться уполномоченным государственным органом.
«Наше предложение — только судом.
В январе сообщалось, что закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в котором прописан пункт об утрате гражданства, вступил в силу с 2017 года. О перераспределении властных полномочий между Парламентом, Правительством и Президентом страны Нурсултан Назарбаев заявлял ещё в 2015 году. А уже 25 января 2017 года Президент выступил со специальным обращением и рассказал, насколько ослабит президентскую вертикаль власти.
Конечная цель — построить более эффективную, современную и, главное, устойчивую политическую систему управления страной. В связи с перераспределением полномочий в Конституцию РК предложили внести около 40 корректировок. Возможные поправки коснутся, в том числе, статуса и полномочий Верховного суда и прокуратуры. Нурсултан Назарбаев предложил обсудить конституционные реформы всенародно. Все материалы по этой теме можно почитать здесь.