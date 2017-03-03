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12:43 (мск), источник: Informburo.kz

Депутат предложил лишение гражданства прописать в Конституции

Роман Ким считает, что в условиях растущей угрозы терроризма необходимо лишать гражданства за террористические преступления и тяжкий вред интересам государства.

Источник: Informburo.kz

Депутаты Мажилиса и Сената на совместном заседании Палат Парламента обсуждают проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

«Предлагаю пункт 2 статьи 10 Конституции изложить в следующей редакции: гражданин Республики не может быть лишён гражданства, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики», — сказал депутат Сената Георгий Ким.

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Он пояснил, что данное предложение — это ответ на рост угрозы терроризма. Оно соответствует международной практике многих стран. При этом лишение гражданства должно осуществляться уполномоченным государственным органом.

«Наше предложение — только судом. Во-вторых, основания должны быть строго ограничены. В нашей редакции два основания: за совершение террористических преступлений и причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны. В-третьих, наше предложение направлено на достижение законной цели. В-четвёртых, соблюдается принцип соразмерности. И в-пятых, во вносимом предложении учитывается нарушение реальной связи и обязательства верности своему государству», — заключил он.

В январе сообщалось, что закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в котором прописан пункт об утрате гражданства, вступил в силу с 2017 года. О перераспределении властных полномочий между Парламентом, Правительством и Президентом страны Нурсултан Назарбаев заявлял ещё в 2015 году. А уже 25 января 2017 года Президент выступил со специальным обращением и рассказал, насколько ослабит президентскую вертикаль власти.

Конечная цель — построить более эффективную, современную и, главное, устойчивую политическую систему управления страной. В связи с перераспределением полномочий в Конституцию РК предложили внести около 40 корректировок. Возможные поправки коснутся, в том числе, статуса и полномочий Верховного суда и прокуратуры. Нурсултан Назарбаев предложил обсудить конституционные реформы всенародно. Все материалы по этой теме можно почитать здесь.

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