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12:42 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы выразил соболезнования в связи с трагедией во Львове

Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте во Львове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон выразил соболезнования своему украинскому коллеге Петру Порошенко в связи с трагедией во Львове.

Об этом президент сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

В четверг на шахте «Степная», которая находится в селе Глухов Сокальского района Львовской области, произошел взрыв, из-за которого обрушилась горная порода.

В момент аварии на шахте работали 172 человека, на аварийном участке — 34 горняка, из них 8 человек погибли.

В ходе спасательной операции сначала удалось достать из шахты шесть горняков, позже — еще двадцать. Госпитализировали 19 шахтеров.

«С сожалением и глубокой грустью узнал о сильном взрыве, произошедшем во Львовской области и унесшем человеческие жизни. В эти тяжелые моменты от имени народа Молдовы и от себя лично выражаю соболезнования и солидарность с украинским народом», — говорится в сообщении главы государства.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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