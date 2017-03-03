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12:54 (мск), источник: Tengrinews

Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева

Сенатор Дархан Калетаев и мажилисмен Павел Казанцев поддерживают идею переименования столицы.

Источник: Tengrinews

Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В 2008 году мною было озвучено предложение о придании международному аэропорту Астаны имени первого Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени первого Президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным», — отметил Дархан Калетаев в ходе совместного заседания палат Парламента.

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Предложение о переименовании поддерживает и «коренной целиноградец», депутат Мажилиса Павел Казанцев. По его словам, предложения о закреплении выдающегося вклада Лидера нации в строительство нашего государства уже активно обсуждались в обществе после принятия исторической Декларации двадцатипятилетия Республики Казахстан.

«Это касалось, как сегодня уже упоминалось, и отражения имени Первого Президента в наименовании столицы, а также других важных объектов страны. И я, как коренной целиноградец, ныне живущий в современнейшей столице мира Астане, считаю, что это было бы не только символично, но и справедливо по отношению к личности, построившей не только нашу замечательную столицу, но и независимое государство Казахстан», — заявил мажилисмен.

Также в ходе совместного заседания палат Парламента депутат, предлагавшая переименовать Астану в город Елбасы, Бакытгуль Хаменова рассказала об идее присвоить имя Назарбаева аэропорту Астаны, 11 января 2017 года распоряжением Президента была образована Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. 24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». О перераспределении полномочий Президента РК.

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