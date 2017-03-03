Казахстанские депутаты предложили признать Назарбаева незыблемой ценностью

«Считаю необходимым, отразить в главном законе страны неоценимую роль Елбасы (лидер нации — ИФ), его исключительную значимость и предлагаю внести в число изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева», — сказала депутат мажилиса Бакытгуль Хаменова на совместном заседании палат парламента в пятницу в Астане, на котором рассматривается пакет поправок в Конституцию.

Она напомнила, что в декабре 2016 года депутаты предложили закрепить в Конституции страны выдающийся вклад Назарбаева в строительство Казахстана, а также отразить его имя в наименовании столицы и других важных объектов страны. Тогда президент не поддержал эту идею.