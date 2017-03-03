Замминистра имущественных отношений Самарской области отстранили от должности

Антон Бекин являлся врио министра имущественных отношений региона с мая 2015 года. Эту должность он занял после ухода в отставку министра Юлии Степновой, которая тогда перешла на должность советника губернатора.

Ранее адвокат теперь уже экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина и его заместителя Андрея Крикуненко Сергей Мирзоян, уголовное дело в отношении Антона Бекина было выделено из другого дела (по ч. 1 ст. 285 УК РФ, «Злоупотребление должностными полномочиями»), фигурантом которого является директор ГУП «Стройконтроль» Андрей Голубцов. Господа Гришин и Крикуненко, по словам Сергея Мирзояна, проходят по делу господина Голубцова свидетелями.

«Фабула дела в отношении руководителя ГУП “Стройконтроль” Андрея Голубцова в том, что он якобы незаконно расходовал средства учреждения на содержание транспорта, который использовался первыми лицами минстроя, а также оплату труда водителей», — пояснял Сергей Мирзоян ранее. Речь идет о сумме около 9 млн руб.

В декабре 2015 года после возбуждения уголовного дела минстрой, по словам адвоката, прекратил использование транспорта до окончания расследования. Между тем, по его мнению, действовавшая схема использования транспорта не является нарушением, тем более не подпадает под признаки уголовного правонарушения, поскольку для ГУП «Стройконтроль» минстрой является отраслевым министерством.

Уголовное дело в отношении Антона Бекина было возбуждено в апреле 2016 года по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследованием данного уголовного дела занимается управление ФСБ по Самарской области. В ведомстве дело не комментируют.

По информации пресс-службы Самарского райсуда, в период с 24 июня по 18 августа 2015 года специалистами профильных подразделений министерства была проведена проверка деятельности ГУП «Стройконтроль». По ее результатам был подготовлен акт, содержавший информацию о выявленных нарушениях, о которых сотрудники доложили Антону Бекину. Он, уточняют в суде, «выполняя пожелания обратившихся к нему руководителей министерства строительства Самарской области и ГКУ СО “УКС” с просьбой о сокрытии выявленных сотрудниками министерства нарушений», якобы потребовал от сотрудников не утверждать акт по результатам проверки или исключить из него выявленные нарушения. Затем Антон Бекин якобы дал сотрудникам прямое указание об исключении из акта проверки информации о нарушениях, «угрожая воспользоваться правом налагать взыскания и прекратить служебные контракты». В итоге документ был скорректирован, и это, по мнению следствия, способствовало сокрытию нарушений, допущенных Андреем Голубцовым.

Отметим, еще в конце апреля 2016 года Антон Бекин по ходатайству следствия был временно отстранен от должности врио министра имущественных отношений области по решению Самарского райсуда. Но в текущем году постановлением президиума областного суда это решение было отменено, а материал направлен на новое рассмотрение. Вчера Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следственного отдела УФСБ России по области о временном отстранении господинаБекина от должности первого замминистра до окончания предварительного следствия по делу. Также суд обязал финансово экономический отдел регионального УФСБ выплачивать Антону Бекину ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума — 10 678 руб., пишет Коммерсантъ.