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13:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Совбеза: экологическая ситуация на Урале остается неблагополучной

КУРГАН, 3 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 3 марта, на выездном совещании Совета безопасности РФ в Кургане Николай Патрушев раскритиковал Урал за плохую экологическую обстановку, передает корреспондент «ФедералПресс».

Секретарь Совбеза заявил, что экологическая ситуация в УрФО остается неблагополучной, несмотря на все принимаемые меры природоохранного характера. Население до сих пор беспокоит высокий показатель загрязнения воды и атмосферы, большое количество нелегальных мусорных свалок.

Патрушев также напомнил, что год назад на аналогичном совещании в Челябинске в феврале 2016-го рассматривались вопросы экологической безопасности в округе.

По его словам, анализ выполнения принятых тогда решений показал, что на федеральном и региональном уровнях была активизирована работа по совершенствованию экологического законодательства, повышена координация органов власти в целях предотвращения правонарушений, связанных с экологией.

Глава Совбеза сообщил, что прокурорские проверки выявили нарушения в Свердловской, Курганской и Челябинской областях.

В первых двух субъектах ненадлежащим образом был организован финансовый контроль над реализацией государственных экологических программ.

На Южном Урале отмечено плохое техническое состояние скотомогильников. По итогам проверок к нарушителям были применены административные и уголовно-правовые меры. Завершая обсуждение экологического вопроса, Патрушев заключил, что в данном направлении нужно продолжать работать.

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