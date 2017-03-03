Глава Совбеза: экологическая ситуация на Урале остается неблагополучной

Секретарь Совбеза заявил, что экологическая ситуация в УрФО остается неблагополучной, несмотря на все принимаемые меры природоохранного характера. Население до сих пор беспокоит высокий показатель загрязнения воды и атмосферы, большое количество нелегальных мусорных свалок.

Патрушев также напомнил, что год назад на аналогичном совещании в Челябинске в феврале 2016-го рассматривались вопросы экологической безопасности в округе.

По его словам, анализ выполнения принятых тогда решений показал, что на федеральном и региональном уровнях была активизирована работа по совершенствованию экологического законодательства, повышена координация органов власти в целях предотвращения правонарушений, связанных с экологией.

Глава Совбеза сообщил, что прокурорские проверки выявили нарушения в Свердловской, Курганской и Челябинской областях.

В первых двух субъектах ненадлежащим образом был организован финансовый контроль над реализацией государственных экологических программ.