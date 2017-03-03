Додон назначил нового секретаря Высшего Совета Безопасности
Новым главой Высшего Совета стал офицер Службы информации и безопасности Артур Гуменюк. Об этом сообщил
Новым главой Высшего Совета стал офицер Службы информации и безопасности Артур Гуменюк. Об этом сообщил
Высший Совет Безопасности является консультативным органом, который анализирует работу министерств и других центральных административных органов в области национальной безопасности и представляет рекомендации президенту Молдовы по вопросам внешней и внутренней политики государства. По закону, правительство и государственное структуры представляют ВСБ всю информацию, необходимую для работы и оказывают содействие.
В соответствии с законодательными поправками, в ВСБ входят председатель парламента,
Одной из первых задач нового состава ВСБ станет разработка мер по предотвращению и прекращению мошенничества в