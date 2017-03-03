Додон назначил нового секретаря Высшего Совета Безопасности

Высший Совет Безопасности является консультативным органом, который анализирует работу министерств и других центральных административных органов в области национальной безопасности и представляет рекомендации президенту Молдовы по вопросам внешней и внутренней политики государства. По закону, правительство и государственное структуры представляют ВСБ всю информацию, необходимую для работы и оказывают содействие.

В соответствии с законодательными поправками, в ВСБ входят председатель парламента, премьер-министр, председатель парламентской Комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку, министр обороны, министр внутренних дел, глава Службы информации и безопасности, генеральный прокурор и глава Национального банка Молдовы.