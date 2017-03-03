Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Специалисты предложили есть в два раза больше овощей и фруктов
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Украина подготовила смертников для терактов в России – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
13:43 (мск), источник: Actualitati.md

Додон назначил нового секретаря Высшего Совета Безопасности

Новым главой Высшего Совета стал офицер Службы информации и безопасности Артур Гуменюк. Об этом сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Ион Чебан, передает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Высший Совет Безопасности является консультативным органом, который анализирует работу министерств и других центральных административных органов в области национальной безопасности и представляет рекомендации президенту Молдовы по вопросам внешней и внутренней политики государства. По закону, правительство и государственное структуры представляют ВСБ всю информацию, необходимую для работы и оказывают содействие.

В соответствии с законодательными поправками, в ВСБ входят председатель парламента, премьер-министр, председатель парламентской Комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку, министр обороны, министр внутренних дел, глава Службы информации и безопасности, генеральный прокурор и глава Национального банка Молдовы.

Одной из первых задач нового состава ВСБ станет разработка мер по предотвращению и прекращению мошенничества в финансово-банковском секторе. Об этом ранее сообщил президент РМ Игорь Додон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 60% инвалидов не хватает даже на еду
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
В Генштабе рассказали об операции по освобождению Пальмиры
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь