Назарбаев выразил соболезнования Петру Порошенко

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Украины Петру Порошенко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства с прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате взрыва на шахте “Степная” во Львовской области», — сообщает пресс-служба Президента.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших.