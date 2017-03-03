Назарбаев выразил соболезнования Петру Порошенко
Глава государства с прискорбием воспринял печальную весть о гибели людей в результате взрыва на шахте «Степная».
Глава государства с прискорбием воспринял печальную весть о гибели людей в результате взрыва на шахте «Степная».
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Украины Петру Порошенко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Глава государства с прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате взрыва на шахте “Степная” во Львовской области», — сообщает
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших.