Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом чтении

«Теперь нам необходимо совместную комиссию для подготовки законопроекта ко второму чтению. (…) Комиссия палат Парламента всесторонне рассмотрит все конституционные поправки до второго чтения. 4 марта, то есть завтра, все постоянные комитеты палат парламента должны будут провести свои заседания, на которых обсудят законопроект предложения и замечания, прозвучавшие сегодня в выступлениях депутатов и внесут свои заключения в совместную комиссию», — сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. Также по предложению председателя Мажилиса, 4 марта законопроект будет обсужден во фракциях политических партий.

Напомним, в Астане проходит совместное заседание палат Парламента с участием Президента страны Нурслутана Назарбаева. На повестку дня вынесен проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». В первом чтении проекта депутаты Мажилиса задали членам Рабочей группы возникшие после изучения законопроекта вопросы. В ходе своего выступления Назарбаев объяснил решение не выносить поправки на республиканский референдум, высказался о поправках в 26 статью Конституции, а также попросил депутатов не затягивать в принятием решения.