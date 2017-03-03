Локоть прокомментировал решение суда о компенсации «Сибмосту»
НОВОСИБИРСК, 3 марта, РИА ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал решение арбитражного суда Томска по «Сибмосту», назвав его справедливым.
НОВОСИБИРСК, 3 марта, РИА ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал решение арбитражного суда Томска по «Сибмосту», назвав его справедливым.
На своей страничке в социальной сети «Вконтакте» Анатолий Локоть отметил, что администрация города очень серьезно подошла к этому заседанию, буквально «выверяя каждую запятую».
«Конечно, это легло бы тяжелым бременем на бюджет, а значит и на всех новосибирцев. Мы готовились к этому заседанию очень серьезно, выверяли каждую запятую, каждый миллиметр нашей позиции, которая, на наш взгляд, была безупречной, и суд нас поддержал», — отметил градоначальник.
Также Локоть заметил, решение суда оказалось крайне важным и отразило государственный подход в решении подобных споров.
Напомним, что Седьмой арбитражный суд принял сторону мэрии и отменил решение о взыскании с муниципалитета компенсации за убытки компании при строительстве Бугринского моста.