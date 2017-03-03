Локоть прокомментировал решение суда о компенсации «Сибмосту»

На своей страничке в социальной сети «Вконтакте» Анатолий Локоть отметил, что администрация города очень серьезно подошла к этому заседанию, буквально «выверяя каждую запятую».

«Конечно, это легло бы тяжелым бременем на бюджет, а значит и на всех новосибирцев. Мы готовились к этому заседанию очень серьезно, выверяли каждую запятую, каждый миллиметр нашей позиции, которая, на наш взгляд, была безупречной, и суд нас поддержал», — отметил градоначальник.