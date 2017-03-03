Укртрансгаз призывает Гройсмана защитить ГТС
Трудовой коллектив Укртрансгаза призывает
Трудовой коллектив Укртрансгаза призывает
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Как заявляют в компании, безосновательное временное отстранение президента ПАО «УКРТРАНСГАЗ» Игоря Прокопива; сомнительные реформаторские циркуляры; блокировка важных для производства закупок и многомесячные проверки частными аудиторскими структурами, — все это угрозы стабильности в коллективе и надежности транспортировки газа потребителям Украины и Европы.
«Мы возмущены
В Укртрансгазе убеждены что проверка
Делегаты конференции просят Владимира Гройсмана на время проведения государственного аудита наложить мораторий на любые кадровые решения в отношении сотрудников оператора отечественной газотранспортной системы.
Трудовой коллектив также считает, что между ПАО «УКРТРАНСГАЗ» и Наблюдательным советом НАК «Нафтогаз Украины» созданы искусственные преграды для донесения объективной информации о состоянии дел на предприятии.
Поэтому следует публично рассмотреть результаты проверки Государственной аудиторской службой на заседании Кабинета министров Украины, в присутствии членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и представителей трудового коллектива ПАО «УКРТРАНСГАЗ».