Укртрансгаз призывает Гройсмана защитить ГТС

Как заявляют в компании, безосновательное временное отстранение президента ПАО «УКРТРАНСГАЗ» Игоря Прокопива; сомнительные реформаторские циркуляры; блокировка важных для производства закупок и многомесячные проверки частными аудиторскими структурами, — все это угрозы стабильности в коллективе и надежности транспортировки газа потребителям Украины и Европы.

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение было единогласно принято делегатами конференции работников ПАО «УКРТРАНСГАЗ», которые представляют интересы двадцатитысячного коллектива, задействованного в эксплуатации газотранспортной системы Украины.

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«Мы возмущены пресс-релизами Нафтогаза и громкими заявлениями председателя правления Андрея Коболева о коррупции в Укртрансгазе. Воспринимаем это как персональное оскорбление каждого, ведь наша работа является наибольшим источником доходов для Нафтогаза», — говорится в открытом письме-обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В Укртрансгазе убеждены что проверка финансово-хозяйственной деятельности, которая начата недавно Государственной аудиторской службой Украины, будет беспристрастной, объективной и опровергнет все безосновательные обвинения, озвученные правлением НАК «Нафтогаз Украины».

Делегаты конференции просят Владимира Гройсмана на время проведения государственного аудита наложить мораторий на любые кадровые решения в отношении сотрудников оператора отечественной газотранспортной системы.

Трудовой коллектив также считает, что между ПАО «УКРТРАНСГАЗ» и Наблюдательным советом НАК «Нафтогаз Украины» созданы искусственные преграды для донесения объективной информации о состоянии дел на предприятии.

Поэтому следует публично рассмотреть результаты проверки Государственной аудиторской службой на заседании Кабинета министров Украины, в присутствии членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и представителей трудового коллектива ПАО «УКРТРАНСГАЗ».