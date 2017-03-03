Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова

По ее словам, ходатайство следственных органов будет рассмотрено уже в пятницу.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемого Вороненкова», — сказала Царева в пятницу.

В России Вороненков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и объявлен в федеральный розыск. В декабре 2016 года он получил украинское гражданство. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что Вороненков автоматически перестал быть членом КПРФ после того, как получил гражданство другого государства.

Позднее в интервью украинским СМИ Вороненков объяснил причины своего отъезда и раскритиковал политическую ситуацию в РФ. Также стало известно, что экс-депутат дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента этой страны Виктора Януковича.

В интервью газете «Московский комсомолец» Вороненков и его супруга Мария Максакова, исключенная из партии «Единая Россия», сообщили, что возвращаться в Россию в обозримом будущем не собираются.