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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Следствие ходатайствует о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Источник: РИА "Новости"

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемого Вороненкова», — сказала Царева в пятницу.

По ее словам, ходатайство следственных органов будет рассмотрено уже в пятницу.

Вороненков сообщил ранее о переезде на Украину.

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В России Вороненков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и объявлен в федеральный розыск. В декабре 2016 года он получил украинское гражданство. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что Вороненков автоматически перестал быть членом КПРФ после того, как получил гражданство другого государства.

Позднее в интервью украинским СМИ Вороненков объяснил причины своего отъезда и раскритиковал политическую ситуацию в РФ. Также стало известно, что экс-депутат дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента этой страны Виктора Януковича.

В интервью газете «Московский комсомолец» Вороненков и его супруга Мария Максакова, исключенная из партии «Единая Россия», сообщили, что возвращаться в Россию в обозримом будущем не собираются.

Комментарии
4
ПАХАН!!!
Да если хорошо заняться нашими депутатами в РФ то там половина таких как этот Ворешков даже сама фамилия изначально подсказывает что это вор и таких в Думе РФ половина ,нужно менять конституцию РФ , а то с 90 годов эта конституция РФ созданная ворами для разбоя населения РФ и по сей день действует о не прикосаемости этих упырей у Власти ..
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Александр Иванов
Вот-так всегда было и будет, сначала дают убежать, потом в розыск. Хорошая не прикосновенность. Все должны быть равны перед законом. А судя шлейфу жизни Вороненкова, плохо работают наши органы.
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Сергей Саморуков
Как против Путина , так сразу - ВОР . А как из подхалимов , так сразу становится непотопляемое ОНО .
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