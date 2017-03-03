Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Следствие ходатайствует о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила «Интерфаксу»
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Следствие ходатайствует о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила «Интерфаксу»
«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемого Вороненкова», — сказала Царева в пятницу.
По ее словам, ходатайство следственных органов будет рассмотрено уже в пятницу.
Вороненков сообщил ранее о переезде на Украину.
В России Вороненков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и объявлен в федеральный розыск. В декабре 2016 года он получил украинское гражданство. Первый
Позднее в интервью украинским СМИ Вороненков объяснил причины своего отъезда и раскритиковал политическую ситуацию в РФ. Также стало известно, что
В интервью газете «Московский комсомолец» Вороненков и его супруга Мария Максакова, исключенная из партии «Единая Россия», сообщили, что возвращаться в Россию в обозримом будущем не собираются.