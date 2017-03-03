Назаров просит помиловать омского предпринимателя, получившего 2 миллиона за отказ от тендера

В частности, положительного решения добилась Грекова С. С., признанная виновной по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в особо крупном размере» (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УКРФ).

В 2014 году Грековой вынесли приговор в Куйбышевском райсуде — она получила 6,5 лет лишения свободы. Установлено, что она действовала в составе группировки, торговавшей наркотиками через Интернет (при этом сама периодически курила «спайсы»). В задачи Грековой входило забирать посылки в транспортной компании на свое имя, а затем передавать их другим подельникам, в том числе в других городах, для продажи через «закладки». Деньги от покупателей поступали на QIWI-кошельки, а затем обналичивались. Всего таким образом удалось добыть порядка 3 млн рублей. Грекова получала за один «рейс» по 50 тысяч рублей. Сотрудники наркоконтроля задержали ее с грузом на железнодорожном вокзале «Омск-Пассажирский».

Комиссия рекомендовала сократить ей назначенный судом срок. А другого заключенного — Дмитрия Оськина — предлагается освободить от отбывания наказания. Мужчина, будучи гендиректором НПО «Атлант», вышел на ООО «Учпрофстрой» — одного из участников тендера на строительство дома с 57 квартирами в селе Нюксеница Вологодской области. Бизнесмен предложил заплатить ему 2 млн рублей за отказ от участия «Атланта» в этом аукционе. Замдиректора «Учпрофстроя» Татьяна Кошукоева обратилась в Следственный комитет. Полиция провела спецоперацию и задержала начальника службы безопасности «Атланта» Иванова при получении 1 млн рублей от Кошукоевой. В свою очередь Оськина задержали после того, как Иванов под контролем правоохранителей передал ему муляж денежных средств.

Предприниматель отрицал свою вину и утверждал, что заказчик строительства — местная администрация — лоббировала интересы местной компании, участвовавшей в тендере, и не хотела допускать победы иногороднего исполнителя. Также Оськин заявил, что якобы Кошукоева сама позвонила ему, настаивала на отказе от участия в торгах и утверждала, что вопрос с заказчиком решен, а омичи, мол, суются куда не следует. По словам бизнесмена, в итоге Кошукоева сама предложила ему отступные, пояснив, что остальные участники тендера заявлены для формальности, чтобы соблюсти процедуру аукциона. Путем угроз и уговоров женщина в итоге якобы и добилась своего.

Суд в итоге не прислушался к его версии и назначил 2,5 года колонии общего режима по статье 204 УКРФ «Коммерческий подкуп», а также уголовный штраф 6 миллионов рублей. Впоследствии из омской ИК-8 его перевели в колонию-поселение.

Теперь рекомендации в отношении Оськина и Грековой за подписью губернатора Виктора Назарова отправятся на рассмотрение президенту Владимиру Путину.