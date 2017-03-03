Кабмин отстранил главу ГФС Насирова с должности на время следствия

Ранее председателю ГФС Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным. Сейчас Насиров находится в больнице, у него диагностирован инфаркт.

Глава САП Назар Холодницкий ранее также заявил, что НАБУ было поручено готовить ходатайство об избрании меры пресечения Роману Насирову.

«В настоящее время дано поручение детективам готовить соответствующие ходатайства об избрании меры пресечения в отношении председателя ГФС Насирова, а также ходатайство об отстранении его от должности», — сказал он.

Он отметил, что был проведен ряд следственных и процессуальных действий.