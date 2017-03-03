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13:55 (мск), источник: 112.ua

Кабмин отстранил главу ГФС Насирова с должности на время следствия

«ГФС не должна страдать», — заявил Гройсман.

Источник: 112.ua

Кабмин отстранил главу ГФС Насирова с должности. Соответствующее предложение внес министр финансов Александр Данилюк.

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Ранее председателю ГФС Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным. Сейчас Насиров находится в больнице, у него диагностирован инфаркт.

Глава САП Назар Холодницкий ранее также заявил, что НАБУ было поручено готовить ходатайство об избрании меры пресечения Роману Насирову.

«В настоящее время дано поручение детективам готовить соответствующие ходатайства об избрании меры пресечения в отношении председателя ГФС Насирова, а также ходатайство об отстранении его от должности», — сказал он.

Он отметил, что был проведен ряд следственных и процессуальных действий.

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