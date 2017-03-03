Городецкий возглавил комиссию по формированию городской среды

Целью проекта является создание условий для комфортной жизни людей в городах на территории страны. К 2020 году в городах должны реализовать 400 проектов по благоустройству и обучить 2000 специалистов. В рамках проекта будет проводиться благоустройство дворов, парков, общественных мест.

Также в состав комиссии вошел заместитель губернатора Сергей Сёмка, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений Ким, представители ЖКХ, ОНФ, законодательной власти и местного самоуправления.

Граждане смогут сами участвовать в реализации программ. Субъекты численностью от 1000 человек будут принимать новые правила благоустройства с учетом мнения горожан.

«Должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля в вопросах благоустройства. Также предстоит разработать и внедрить систему оценки качества городской среды, которая позволяла бы сформировать индекс качества городской среды в конкретном муниципалитете. Планируется, что такая оценка будет проводиться с обязательным участием граждан», — отметили в ведомстве.