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14:17 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Назаров наградит уходящего на пенсию Канунникова за высокие достижения

Медаль министру образования могут вручить после того, как он выйдет из отпуска, в который отправился перед уходом на заслуженный отдых.

Источник: Om1.ru

Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение, в котором представляет министра образования Сергея Канунникова к награде. Как сообщает «Новый Омск», министру вручат медаль «За высокие достижения».

Напомним, что губернатор пообещал наградить Канунникова на своей пресс-конференции, которая состоялась 15 февраля.

Канунников подал заявление об отпуске с последующим увольнением. Министр сообщил, что намерен уйти в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Пока его обязанности исполняет первый заместитель Татьяна Дернова, которую рассматривают как наиболее вероятную преемницу Сергея Канунникова. Но Минобразования отказывается называть имена кандидатов на должность министра.

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