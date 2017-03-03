Омский губернатор Назаров наградит уходящего на пенсию Канунникова за высокие достижения

Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение, в котором представляет министра образования Сергея Канунникова к награде. Как сообщает «Новый Омск», министру вручат медаль «За высокие достижения».

Напомним, что губернатор пообещал наградить Канунникова на своей пресс-конференции, которая состоялась 15 февраля.

Канунников подал заявление об отпуске с последующим увольнением. Министр сообщил, что намерен уйти в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Пока его обязанности исполняет первый заместитель Татьяна Дернова, которую рассматривают как наиболее вероятную преемницу Сергея Канунникова. Но Минобразования отказывается называть имена кандидатов на должность министра.