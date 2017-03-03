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14:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Мы рубим все связи с Украиной». Захарченко объявил торговую блокаду Киеву

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков, теперь ДНР объявляет блокаду Киеву.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов, а ряд промышленных предприятий — остановить производство.

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