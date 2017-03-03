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14:09 (мск), источник: РИА Новости

В Генштабе рассказали подробности операции по освобождению Пальмиры

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Операция в районе Пальмиры была спланирована и проведена под руководством российских военных советников, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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«Значительный успех достигнут сирийской армией в районе Пальмиры. Операция была спланирована и проведена под руководством российских военных советников», — сказал Рудской.

Он также сообщил, что в ходе операции по освобождению Пальмиры были нейтрализованы более тысячи боевиков, 19 танков, почти 40 боевых бронированных машин.

«В ходе этой операции потери боевиков составили более тысячи человек убитыми и ранеными. Уничтожено 19 танков, 37 боевых бронированных машин, 98 пикапов с установленным тяжелым вооружением, более ста единиц автомобильной техники», — отметил Рудской.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. 2 марта 2017 года стало известно, что сирийская армия при поддержке российской авиации во второй раз взяла Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.

Комментарии
1
Юрий
Нормально им втащили видно, столько барахла побросали.
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