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14:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский посетил заседание Совбеза в Кургане

КУРГАН, 3 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 3 марта, в Кургане проходит выездное совещание Совета безопасности РФ под председательством Николая Патрушева.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В нем приняли участие полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских, представители федеральных министерств и ведомств, губернаторы регионов округа, в том числе глава Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент «ФедералПресс».

В начале заседания глава Совбеза подвел итоги выполнения поручений выездного совещания, которое состоялось в Челябинске год назад, в феврале 2016-го. Тогда главными темами обсуждения стали профилактика террористических и экстремистских угроз, вопросы экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, а также гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории УрФО.

В рамках поручений по итогам года в округе был определен порядок конкурсного отбора регоператоров по обращению с ТБО, усилена ответственность за несоблюдение экологических требований. В 2016 году было зафиксировано всего около 900 нарушений в области обращения с отходами.

Также были сформированы подразделения, отвечающие за реализацию национальной политики, для недопущения террористических и экстремистских угроз.

В округе усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства, запрещен доступ к выявленным интернет-ресурсам террористической и экстремисткой направленности и привлечены к уголовной ответственности лица, участвовавшие в деятельности международных террористических организаций.

Напомним, как писал «ФедералПресс» ранее, на заседании секретарь Совбеза раскритиковал Урал за плохую экологическую ситуацию. Он заявил, что жителей УрФО до сих пор беспокоит высокий показатель загрязнения воды и атмосферы, большое количество нелегальных мусорных свалок, несмотря на все принимаемые меры природоохранного характера.

Кроме того, Патрушев рассказал, что в 2016 году в России количество хакерских атак выросло в четыре раза — до 52,5 млн. При этом годом ранее было зафиксировано 14,4 млн атак. Он отметил, что все эти недостатки также характеры и для регионов УрФО, в связи с чем поставил губернаторам задачу к концу 2017 года подключить все информационные системы к государственному сегменту Сети.

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