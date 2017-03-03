Дубровский посетил заседание Совбеза в Кургане
КУРГАН, 3 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 3 марта, в Кургане проходит выездное совещание Совета безопасности РФ под председательством Николая Патрушева.
КУРГАН, 3 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 3 марта, в Кургане проходит выездное совещание Совета безопасности РФ под председательством Николая Патрушева.
В нем приняли участие полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских, представители федеральных министерств и ведомств, губернаторы регионов округа, в том числе глава Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент «ФедералПресс».
В начале заседания глава Совбеза подвел итоги выполнения поручений выездного совещания, которое состоялось в Челябинске год назад, в феврале 2016-го. Тогда главными темами обсуждения стали профилактика террористических и экстремистских угроз, вопросы экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, а также гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории УрФО.
В рамках поручений по итогам года в округе был определен порядок конкурсного отбора регоператоров по обращению с ТБО, усилена ответственность за несоблюдение экологических требований. В 2016 году было зафиксировано всего около 900 нарушений в области обращения с отходами.
Также были сформированы подразделения, отвечающие за реализацию национальной политики, для недопущения террористических и экстремистских угроз.
В округе усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства, запрещен доступ к выявленным
Напомним, как писал «ФедералПресс» ранее, на заседании секретарь Совбеза раскритиковал Урал за плохую экологическую ситуацию. Он заявил, что жителей УрФО до сих пор беспокоит высокий показатель загрязнения воды и атмосферы, большое количество нелегальных мусорных свалок, несмотря на все принимаемые меры природоохранного характера.
Кроме того, Патрушев рассказал, что в 2016 году в России количество хакерских атак выросло в четыре раза — до 52,5 млн. При этом годом ранее было зафиксировано 14,4 млн атак. Он отметил, что все эти недостатки также характеры и для регионов УрФО, в связи с чем поставил губернаторам задачу к концу 2017 года подключить все информационные системы к государственному сегменту Сети.