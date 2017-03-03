Якобсон освобожден от должности помощника Президента Беларуси
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь — главного инспектора по Минску в связи с выходом в отставку.
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь — главного инспектора по Минску в связи с выходом в отставку.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в