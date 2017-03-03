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14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Якобсон освобожден от должности помощника Президента Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь — главного инспектора по Минску в связи с выходом в отставку.

Источник: БЕЛТА

Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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