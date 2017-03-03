Адвокат заявляет, что Насирова прооперировали

«Его прооперировали. Сейчас он находится без сознания», — сказал адвокат. При этом он отметил, что болезнь у Насирова была раньше, и она не связана с уголовным преследованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил в комментарии журналистам возле столичной больницы «Феофания», где на лечении находится Насиров.

Также адвокат в очередной раз подчеркнул, что его подзащитному незаконным способом с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса пытались вручить подозрение.

Как сообщал УНИАН, 2 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ГФС, детективы Бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнедраинвест», ООО «Недра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. САП намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному проведены незаконно.