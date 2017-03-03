Адвокат заявляет, что Насирова прооперировали
Адвокат председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Александр Мирошник заявляет, что его подзащитного прооперировали.
Адвокат председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Александр Мирошник заявляет, что его подзащитного прооперировали.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил в комментарии журналистам возле столичной больницы «Феофания», где на лечении находится Насиров.
«Его прооперировали. Сейчас он находится без сознания», — сказал адвокат. При этом он отметил, что болезнь у Насирова была раньше, и она не связана с уголовным преследованием.
Также адвокат в очередной раз подчеркнул, что его подзащитному незаконным способом с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса пытались вручить подозрение.
Как сообщал УНИАН, 2 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ГФС, детективы Бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнедраинвест», ООО «Недра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. САП намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.
В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному проведены незаконно.