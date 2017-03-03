Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Как правильно расставить мебель в гостиной
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
В Киеве допустили развал Украины без Порошенко – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Гузеева впервые выложила фото невесты 25-летнего сына - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14:35 (мск), источник: УНИАН

Адвокат заявляет, что Насирова прооперировали

Адвокат председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Александр Мирошник заявляет, что его подзащитного прооперировали.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил в комментарии журналистам возле столичной больницы «Феофания», где на лечении находится Насиров.

«Его прооперировали. Сейчас он находится без сознания», — сказал адвокат. При этом он отметил, что болезнь у Насирова была раньше, и она не связана с уголовным преследованием.

Читайте также
Кабмин отстранил главу ГФС Насирова с должности на время следствия

Также адвокат в очередной раз подчеркнул, что его подзащитному незаконным способом с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса пытались вручить подозрение.

Как сообщал УНИАН, 2 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ГФС, детективы Бюро вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнедраинвест», ООО «Недра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. САП намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному проведены незаконно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент подписал закон о создании равных условий для всех участников телеком-рынка
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь