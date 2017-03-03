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14:43 (мск), источник: УНИАН

СМИ назвали дату голосования ЕП за «безвиз» для Украины

Послы стран ЕС одобрили «безвиз» для Украины. Заседание завершилось в Брюсселе накануне вечером.

Источник: УНИАН

Ранее документ поддержали Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС.

Следующий шаг — голосование на пленарном заседании Европарламента, которое должно состояться в начале следующего месяца. Предварительная дата — 5 апреля. А утверждения в Совете ЕС состоится, вероятно, уже в мае.

Ранее СМИ сообщали, что окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 11 мая, а заработает «безвиз» с июня.

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