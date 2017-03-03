Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Киеве допустили развал Украины без Порошенко – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Гузеева впервые выложила фото невесты 25-летнего сына - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
15:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский в понедельник выступит с традиционным посланием

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в понедельник, 6 марта, выступит с традиционным посланием к Законодательному собранию и представителям общественности региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

На оглашение послания в большой зал регионального парламента помимо депутатов, приглашены руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, члены правительства области, главы и председатели собраний депутатов муниципалитетов, представители различных общественных организаций — всего порядка 300 человек.

В программном документе глава региона проанализирует основные итоги деятельности правительства в 2016 году и обозначит приоритетные направления деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления на текущий год.

Выступление губернатора можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «ОТВ», сайте «Первый областной» и в официальной группе Правительства Челябинской области ВКонтакте.

Оглашение послания — традиционная и важная процедура каждого года, которая закреплена в Уставе (Основном законе) Челябинской области.

Впервые с докладом в Законодательном Собрании Челябинской области выступил губернатор Челябинской области Петр Сумин 25 февраля 1999 года по итогам социально-экономического развития региона в сложном 1998 году. С этого времени глава области представляет подобный итоговый документ региональному парламенту ежегодно.

Борис Дубровский впервые выступил с обращением к депутатам ЗСО в статусе исполняющего обязанности губернатора 26 марта 2014 года. Тогда же он представил обновленную стратегию социально-экономического развития области до 2020 года и обозначил человека, его потенциал главным преимуществом области. На основе этого была определена ключевая цель: неуклонный рост благосостояния и повышение качества жизни людей. Второе выступление состоялось в феврале 2015 года уже всенародно избранным губернатором, третье — 6 апреля 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре предприятия Челябинской области предупредили о своей ликвидации, часть – о крупных сокращениях
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь