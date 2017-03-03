Борис Дубровский в понедельник выступит с традиционным посланием
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в понедельник, 6 марта, выступит с традиционным посланием к Законодательному собранию и представителям общественности региона.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в понедельник, 6 марта, выступит с традиционным посланием к Законодательному собранию и представителям общественности региона.
На оглашение послания в большой зал регионального парламента помимо депутатов, приглашены руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, члены правительства области, главы и председатели собраний депутатов муниципалитетов, представители различных общественных организаций — всего порядка 300 человек.
В программном документе глава региона проанализирует основные итоги деятельности правительства в 2016 году и обозначит приоритетные направления деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления на текущий год.
Выступление губернатора можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «ОТВ», сайте «Первый областной» и в официальной группе Правительства Челябинской области ВКонтакте.
Оглашение послания — традиционная и важная процедура каждого года, которая закреплена в Уставе (Основном законе) Челябинской области.
Впервые с докладом в Законодательном Собрании Челябинской области выступил губернатор Челябинской области Петр Сумин 25 февраля 1999 года по итогам
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