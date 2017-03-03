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14:56 (мск), источник: РИА Крым

В Госдуме РФ хотят организовать выставку крымских вин

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Государственной Думе РФ планируется организовать выставку крымских вин.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил депутат ГД, член Комитета по финансовому рынку Андрей Козенко в ходе встречи с руководителями винодельческих предприятий Республики Крым.

«Есть предложение провести выставку крымских вин в Государственной Думе. Мы консультировались с руководством, аппаратом Госдумы. Технически это возможно. Если вы поддержите эту инициативу, мы в этом направлении будем работать и организуем праздник крымского вина в Государственной Думе», — обратился парламентарий к представителям винодельческих предприятий.

По мнению Козенко, данная мера будет способствовать еще большей популяризации крымских вин.

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