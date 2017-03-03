В Госдуме РФ хотят организовать выставку крымских вин

Об этом сообщил депутат ГД, член Комитета по финансовому рынку Андрей Козенко в ходе встречи с руководителями винодельческих предприятий Республики Крым.

«Есть предложение провести выставку крымских вин в Государственной Думе. Мы консультировались с руководством, аппаратом Госдумы. Технически это возможно. Если вы поддержите эту инициативу, мы в этом направлении будем работать и организуем праздник крымского вина в Государственной Думе», — обратился парламентарий к представителям винодельческих предприятий.

По мнению Козенко, данная мера будет способствовать еще большей популяризации крымских вин.