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15:24 (мск), источник: Sputnik.md

Еще над одним министром нависла угроза отставки

В парламенте потребовали отставки министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Фракция социалистов зарегистрировала в парламенте персональный вотум недоверия министру транспорта и дорожной инфраструктуры Юрию Киринчуку.

Депутаты выразили недовольство «катастрофической системой в области транспорта».

«Мы присутствуем при катастрофе транспортной системы, особенно железнодорожной. В деятельности этого министерства отсутствует прогресс и много ошибок. В ГП “Железная дорога Молдовы” сейчас катастрофическая ситуация. Сотрудники не получают зарплату около шести месяцев. Задолженности составляют около 130 миллионов леев. Предприятие рискует обанкротиться», — заявил депутат-социалист Василе Боля.

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Он также подчеркнул, что депутаты фракции социалистов настаивают на реформе Агентства автомобильного транспорта и утверждении правительством программы деятельности междугородних маршрутов общественного транспорта.

Вице-спикер парламента Лилиана Палихович, которая руководит заседанием парламента в пятницу, сообщила, что передает представленный вотум в юридическую комиссию высшего законодательного органа страны, который должен высказаться о корректности его составления.

В соответствии с регламентом парламента, постоянное бюро должно установить дату рассмотрения персонального вотума недоверия — не позднее 14 дней с момента регистрации инициативы.

В предыдущей парламентской сессии социалисты инициировали сразу несколько персональных вотумов недоверия всем членам правительства, в том числе Киринчуку, однако парламент их не поддержал, и все члены правительства сохранили свои посты. В весенне-летней сессии депутаты уже рассматривали персональный вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан, который не нашел поддержки парламентариев.

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