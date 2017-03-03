Еще над одним министром нависла угроза отставки

«Мы присутствуем при катастрофе транспортной системы, особенно железнодорожной. В деятельности этого министерства отсутствует прогресс и много ошибок. В ГП “Железная дорога Молдовы” сейчас катастрофическая ситуация. Сотрудники не получают зарплату около шести месяцев. Задолженности составляют около 130 миллионов леев. Предприятие рискует обанкротиться», — заявил депутат-социалист Василе Боля.

Он также подчеркнул, что депутаты фракции социалистов настаивают на реформе Агентства автомобильного транспорта и утверждении правительством программы деятельности междугородних маршрутов общественного транспорта.

Вице-спикер парламента Лилиана Палихович, которая руководит заседанием парламента в пятницу, сообщила, что передает представленный вотум в юридическую комиссию высшего законодательного органа страны, который должен высказаться о корректности его составления.

В соответствии с регламентом парламента, постоянное бюро должно установить дату рассмотрения персонального вотума недоверия — не позднее 14 дней с момента регистрации инициативы.