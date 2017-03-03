Еще над одним министром нависла угроза отставки
В парламенте потребовали отставки министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука.
В парламенте потребовали отставки министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука.
КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Фракция социалистов зарегистрировала в парламенте персональный вотум недоверия министру транспорта и дорожной инфраструктуры Юрию Киринчуку.
Депутаты выразили недовольство «катастрофической системой в области транспорта».
«Мы присутствуем при катастрофе транспортной системы, особенно железнодорожной. В деятельности этого министерства отсутствует прогресс и много ошибок. В ГП “Железная дорога Молдовы” сейчас катастрофическая ситуация. Сотрудники не получают зарплату около шести месяцев. Задолженности составляют около 130 миллионов леев. Предприятие рискует обанкротиться», — заявил
Он также подчеркнул, что депутаты фракции социалистов настаивают на реформе Агентства автомобильного транспорта и утверждении правительством программы деятельности междугородних маршрутов общественного транспорта.
В соответствии с регламентом парламента, постоянное бюро должно установить дату рассмотрения персонального вотума недоверия — не позднее 14 дней с момента регистрации инициативы.
В предыдущей парламентской сессии социалисты инициировали сразу несколько персональных вотумов недоверия всем членам правительства, в том числе Киринчуку, однако парламент их не поддержал, и все члены правительства сохранили свои посты. В