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15:22 (мск), источник: dostup1.ru

Нового главу Карталинского района выберут 9 марта

Второй этап конкурса преодолели три человека.

Нового главу Карталинского района (Челябинская область) выберут 9 марта 2017 года — второй этап конкурса преодолели три человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Второй этап конкурса на должность главы Карталинского муниципального района состоялся в пятницу, 3 марта. Документарную проверку ранее прошли девять претендентов, на втором этапе состоялось собеседование. Конкурсная комиссия проверила знание кандидатами законодательства, устава и законов Челябинской области и РФ. Также кандидаты представили свои программы социально-экономического развития Карталинского района. В итоге сито отборочной комиссии преодолели трое — действующий глава района Сергей Шулаев, экс-глава района Анатолий Вдовин и руководитель филиала страховой компании «Энергогарант» Сергей Резниченко.

Третий и последний этап конкурса, когда будет объявлен новый глава района, состоится 9 марта, на заседании районного Собрания депутатов.

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