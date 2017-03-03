Нового главу Карталинского района выберут 9 марта
Второй этап конкурса преодолели три человека.
Второй этап конкурса преодолели три человека.
Нового главу Карталинского района (Челябинская область) выберут 9 марта 2017 года — второй этап конкурса преодолели три человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Второй этап конкурса на должность главы Карталинского муниципального района состоялся в пятницу, 3 марта. Документарную проверку ранее прошли девять претендентов, на втором этапе состоялось собеседование. Конкурсная комиссия проверила знание кандидатами законодательства, устава и законов Челябинской области и РФ. Также кандидаты представили свои программы
Третий и последний этап конкурса, когда будет объявлен новый глава района, состоится 9 марта, на заседании районного Собрания депутатов.