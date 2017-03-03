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16:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бессараб и Попова покинули посты сопредседателей краснодарского ОНФ

КРАСНОДАР, 3 марта, РИА ФедералПресс. На заседании штаба регионального отделения ОНФ Краснодарского края сразу два сопредседателя заявили о желании сдать свои полномочия — Светлана Бессараб и Любовь Попова.

Вместо них были избраны голосованием Даниэль Башмаков, председатель краснодарского краевого отделения организации «Опора России», генеральный директор ГК «Талисман» и Борис Левитский, депутат законодательного собрания Краснодарского края, руководитель межрегионального общественного патриотического движения «Держава».

При этом Светлана Бессараб продолжит возглавлять региональную рабочую группу «Социальная справедливость», уже на 2017 год у нее запланирована работа по шести проектам. Третий сопредседатель — Виктор Захарченко, руководитель Кубанского казачьего хора, продолжил занимать свой пост, сообщает региональный исполком.

Отметим, что после того, как Светлана Бессараб заняла освободившееся кресло депутата Госдумы Александра Скоробогатько, эксперты прогнозировали изменения в руководстве кубанского ОНФ.

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