Нижегородское правительство намерено взыскать 24 млн рублей с застройщика отеля Kempinski Plaza

Согласно информации, иск поступил еще в конце ноября 2016 года. Рассмотрение два раза откладывалось. Следующее заседание суда назначено на 7 марта 2017 года. Региональное правительство планирует получить от ООО «Волга-Инвест» 9,6 млн рублей неустойки за несвоевременное получение разрешения на строительство и 13 млн рублей основного долга по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Еще 1,2 млн рублей составляют пени.

Напомним, первый камень в строительство отеля «Кемпински Плаза Нижний Новгород» был заложен еще 7 октября 2008 года. Тогда инвестиции в строительство оценивались в 3,5 млрд рублей. В июле 2010 года стало известно, что стоимость объекта возросла до 4,3 млрд рублей, а сроки его возведения были ограничены 2015 годом (первоначальные сроки — 2011 год). В мае 2016 года стало известно, что ООО «Волга-Инвест» не смогло изыскать необходимых средств для начала строительства, и инвестсовет Нижегородской области отказался еще раз продлить сроки.

Позже совет одобрил строительство другой гостиницы на этом участке (2,9 га в границах набережной Гребного канала, улицы Красная Слобода, парка Победы и территории производства ООО «Континент-Сервис») вместо Kempinski Plaza. Отмечалось, что инвестор — ООО «СтройБетон» — намерен вложить в проект более 302 млн рублей. Заявленный срок строительства — пять лет.