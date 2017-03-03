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15:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Правительство Нижегородской области создаст 16 сельскохозяйственных кооперативов для приемки продукции у частников

Как заявил глава Нижегородской области Валерий Шанцев по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между правительством области, Центральным союзом потребительских обществ РФ и Нижегородским областным союзом потребительских обществ, частные хозяйства и фермеры не всегда могут участвовать в наполнении торговых сетей, потому что у многих небольших хозяйств нет возможности хранить, фасовать, доставлять свою продукцию.

Именно поэтому, по его словам, в регионе и будет создана специальная сеть кооперативов. В регионе в течение 2017 года будет создано не менее 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые будут закупать продукцию и у сельхозорганизаций, и у фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Принимать будут овощи, мясо, грибы и ягоды.

По словам нижегородского министра сельского хозяйства Алексея Морозова, на базе Нижегородского облпотребсоюза будут формироваться партии из закупленной продукции, а логистический центр займется ее хранением и распределением.

СПРАВКА

Нижегородский облпотребсоюз — один из ведущих в системе Центросоюза, самый крупный по совокупному объёму и розничному товарообороту. Он объединяет 54 тыс. пайщиков. Свою деятельность потребкооперация осуществляет в 40 районах области.

За 2016 год закуплено у производителей населения сельхозпродукции на 573 млн. рублей, в том числе у населения — на 90 млн. рублей.

Предприятие имеет склады для хранения картофеля и плодоовощной продукции, скотобойные пункты, которые оказывают услуги населению и коллективным хозяйствам по забою скота, 38 цехов по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, завод по производству плодоовощной консервации.

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