Лидеры ПДС и ДА комментируют возможность слияния

Руководители партии «Действие и солидарность» и платформы «Достоинство и правда» отметили, что они удовлетворены сотрудничеством между двумя формированиями и не видят никакой необходимости в слиянии. По их словам, главной целью на данный момент является укрепление партийных структур в регионах и подготовка к парламентским выборам 2018 года.

«Я думаю, что и г-жа Санду в настоящее время занимается укреплением территориальных структур партии. Это делаем мы, два сильных и крепких политических образования, в более широком партнерстве с ЛДПМ и другими партиями, когда они проявляют открытость, что позволит достичь хороших результатов на следующих парламентских выборах. Мы работаем в этом направлении», — прокомментировал Андрей Нэстасе.

И Майя Санду высказалась за сотрудничество между двумя партиями в расширенном формате.

«Обе партии занимаются усилением растущих структур, это мы делаем в партнерстве. У нас было очень хорошее сотрудничество в президентской кампании. Мы, члены ПДС, благодарны коллегам из платформы ДА и ЛДПМ и считаем, что в этом смысле мы можем продолжать сосуществовать цивилизованно», — сказала в свою очередь Майя Санду.