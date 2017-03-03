Лидеры ПДС и ДА комментируют возможность слияния
Майя Санду и Андрей Нэстасе не планируют в обозримом будущем слияния двух партий, которыми они руководят, сообщает Noi.md.
Майя Санду и Андрей Нэстасе не планируют в обозримом будущем слияния двух партий, которыми они руководят, сообщает Noi.md.
Руководители партии «Действие и солидарность» и платформы «Достоинство и правда» отметили, что они удовлетворены сотрудничеством между двумя формированиями и не видят никакой необходимости в слиянии. По их словам, главной целью на данный момент является укрепление партийных структур в регионах и подготовка к парламентским выборам 2018 года.
«Я думаю, что и
И Майя Санду высказалась за сотрудничество между двумя партиями в расширенном формате.
«Обе партии занимаются усилением растущих структур, это мы делаем в партнерстве. У нас было очень хорошее сотрудничество в президентской кампании. Мы, члены ПДС, благодарны коллегам из платформы ДА и ЛДПМ и считаем, что в этом смысле мы можем продолжать сосуществовать цивилизованно», — сказала в свою очередь Майя Санду.