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15:20 (мск), источник: Noi.md

Лидеры ПДС и ДА комментируют возможность слияния

Майя Санду и Андрей Нэстасе не планируют в обозримом будущем слияния двух партий, которыми они руководят, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Руководители партии «Действие и солидарность» и платформы «Достоинство и правда» отметили, что они удовлетворены сотрудничеством между двумя формированиями и не видят никакой необходимости в слиянии. По их словам, главной целью на данный момент является укрепление партийных структур в регионах и подготовка к парламентским выборам 2018 года.

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«Я думаю, что и г-жа Санду в настоящее время занимается укреплением территориальных структур партии. Это делаем мы, два сильных и крепких политических образования, в более широком партнерстве с ЛДПМ и другими партиями, когда они проявляют открытость, что позволит достичь хороших результатов на следующих парламентских выборах. Мы работаем в этом направлении», — прокомментировал Андрей Нэстасе.

И Майя Санду высказалась за сотрудничество между двумя партиями в расширенном формате.

«Обе партии занимаются усилением растущих структур, это мы делаем в партнерстве. У нас было очень хорошее сотрудничество в президентской кампании. Мы, члены ПДС, благодарны коллегам из платформы ДА и ЛДПМ и считаем, что в этом смысле мы можем продолжать сосуществовать цивилизованно», — сказала в свою очередь Майя Санду.

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