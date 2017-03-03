Майя Санду: Гимпу исчерпал себя как политик

В ходе передачи «Important» на телеканале TVC21 Санду отвергла его обвинения, подчеркнув, что «Гимпу как политик исчерпал себя», и он сделает все что угодно, чтобы покрасоваться перед публикой.

«Я прочитала комментарии в социальных сетях и большинство пользователей ответили, что, вероятнее всего, нас финансируют инопланетяне. Думаю, что это правдивее, чем заявление Гимпу. Он как исчерпавший себя политик пытается делать скандальные заявления, чтобы вернуть себе внимание общества», — сказала Санду.

На передаче был затронут также вопрос избирательной системы. По словам Санду, ПДС выступает за сохранение нынешней системы, уточнив, что вопрос об избирательной системе на основе одномандатного голосования можно будет обсуждать только после того, как он будет вынесен на публичное обсуждение, а не будет продвигаться по желанию одной единственной партии.

«Сейчас не то время, когда можно рассчитывать на законный процесс. Существуют определенные проблемы в нынешней избирательной системе, в законодательстве, и мы выступим с предложением об их изменении, но в настоящее время изменение избирательной системы является нецелесообразным, так как те, кто хочет это сделать, не достойны доверия, — заключила Санду.