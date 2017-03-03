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15:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко: в Украине хотят расшатать лодку, выкрикивая «Геть»

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Харьковскую область заявил, что власти не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая “Геть (Вон — ред.)”. Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не разрешим этого сделать, нам с такими не по дороге», — сказал Порошенко в пятницу в ходе посещения Харьковского тракторного завода.

В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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