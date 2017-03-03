Порошенко: в Украине хотят расшатать лодку, выкрикивая «Геть»
КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Харьковскую область заявил, что власти не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.
КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Харьковскую область заявил, что власти не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.
«Кто-то очень хочет расшатать лодку,
В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.
Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.