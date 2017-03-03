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15:43 (мск), источник: Kazinform

Причину увольнения Алтая Абибуллаева назвали в МИД Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Причину увольнения посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева назвали в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«9 февраля 2017 года состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, в ходе которого был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе, выразившееся в попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов», — говорится в ответе на запрос Казинформа.

Напомним, по итогам заседания Комиссии было принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. 1 марта 2017 года Главой государства принято решение об освобождении от занимаемой должности Алтая Абибуллаева. Отметим, что Алтай Абибуллаев в должности посла Казахстана в Польше работал с 11 мая 2016 года. Ранее он занимал пост посла по особым поручениям и официального представителя МИД РК — с апреля 2015 года по май 2016 года.

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