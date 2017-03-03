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16:40 (мск), источник: НИА Самара

Назначен заместитель начальника Самарской таможни, курирующий правоохранительную деятельность

Приказом Федеральной таможенной службы № 502 от 2 марта 2017 года заместителем начальника Самарской таможни, курирующим правоохранительную деятельность, назначен полковник таможенной службы Никита Пронин.

В 2004 году окончил юридический факультет Самарского государственного университета, где впоследствии защитил
кандидатскую диссертацию.

Службу в таможенных органах Никита Пронин начал в 2000 году в должности дознавателя отдела дознания Самарской таможни. Впоследствии трудился на различных должностях в подразделении дознания, оперативно- розыскном отделе, отделе по борьбе с контрабандой наркотиков, отделе административных расследований, который возглавлял около 10 лет. В 2015 году был назначен начальником оперативно-розыскного отдела.

За время службы был награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней, медалью ФТС России «За доблесть», а также неоднократно поощрялся руководством Самарской таможни, Приволжским таможенным управлением, ГУ МВД России по Самарской области и Федеральной таможенной службой, Губернатором Самарской области.

Женат, воспитывает дочь, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

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