Назначен заместитель начальника Самарской таможни, курирующий правоохранительную деятельность

В 2004 году окончил юридический факультет Самарского государственного университета, где впоследствии защитил

кандидатскую диссертацию.

Службу в таможенных органах Никита Пронин начал в 2000 году в должности дознавателя отдела дознания Самарской таможни. Впоследствии трудился на различных должностях в подразделении дознания, оперативно- розыскном отделе, отделе по борьбе с контрабандой наркотиков, отделе административных расследований, который возглавлял около 10 лет. В 2015 году был назначен начальником оперативно-розыскного отдела.

За время службы был награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней, медалью ФТС России «За доблесть», а также неоднократно поощрялся руководством Самарской таможни, Приволжским таможенным управлением, ГУ МВД России по Самарской области и Федеральной таможенной службой, Губернатором Самарской области.